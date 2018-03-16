أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الاحمد، اليوم الخميس، أن اجتماعا موسعا سيعقد بين وفدين رفيعين من “فتح” والجبهة الشعبية في القاهرة بداية الشهر المقبل.

وأعرب الأحمد عن أمله بأن يعزز هذا اللقاء الاتفاق الذي تم مع بقية الفصائل لعقد المجلس الوطني في موعده، وأبدى تفاؤله إزاء نتائج اللقاء مع الجبهة الشعبية، مؤكدا أن المجلس الوطني سيعقد في كل الأحوال في الثلاثين من شهر نيسان المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماعات التحضيرية لعقد المجلس بدأت بالفعل، وستستمر بين الفصائل للاتفاق على جدول الأعمال الذي يشمل انتخاب هيئات جديدة لمنظمة التحرير، بما يشمل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

المصدر: وكالة معاً