افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية عن اصابة 3 مواطنين، بينهم طفل حالته خطيرة، بعدما هاجمهم كلب مسعور في بلدة الدوير الجنوبية.

وفي التفاصيل ان كلبا مسعورا هاجم مواطنين في حي الروس في بلدة الدوير – قضاء النبطية، حيث أصيبت المواطنة ف.ع. والفتى حمزة.ز والطفل السوري احمد ابو ليلى اصابات مختلفة، وتم نقلهم الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، حيث افيد ان اصابة الطفل ابو ليلى خطيرة وهي في رأسه.

وقد تمكن الشاب ابو علي حسن صبرا من قتل الكلب المسعور ببندقية صيد، وتردد ان هناك كلبا مسعورا آخر.

المصدر: الوكالة الوطنية