رداً على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال حوار مع قناة “سي بي اس” الاميركية ، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان تصريحات بن سلمان لا تستحق الرد لانه غشيم واهم ولا يتفوه الا بالكلام المر والكاذب ولا يعرف من السياسة سوى اطلاق الكلام الفظ في غير محله بعيدا عن الحكمة.

واوضح قاسمي ان ايران تولى احترامها لجميع دول الجوار وبلدان العالم والشعوب المختلفة بغض النظر عن مساحتها وقدرتها العسكرية والاقتصادية بل وحتى مكانتها في الداخل والخارج وهي تتطلع دوما الى ايجاد منطقة قوية وآمنة ومستقرة بدلا من ايجاد بلد قوي ومن هنا فان دعوة الجمهورية الاسلامية الايرانية للحوار ومداراتها مع دول المنطقة لاسيما بعض مضمري السوء والمعاندين تأتي انطلاقا من مبدأ الكرامة والمنطق والتدبير الحاصل من الخبرة والحكمة والثقافة والحضارة العريقة مع الاخذ بنظر الاعتبار مصالح العالم الاسلامي في سياق ارساء دعائم السلام والاستقرار والامن في المنطقة والعالم .

وتابع ان تصريحات بن سلمان البعيدة عن الدراية والمدفوعة بالعصبية المجحفة تذكرنا بجاهلية البدو وتعيد للاذهان تحدياتهم الخاوية . واكد انه من الافضل للنظام الذي عجز امام شعب اليمن المحاصر والاعزل المعدوم السلاح ورغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على عدوانه وقد أرقته مقاومته ان يتجنب الحديث عن قدرات جيشه واقتصاده وان يواصل اميره انشغاله بتبذير ثروات شعبه بشراء الاسلحة الجميلة واستيراد الامن لبلده وان لا يتحدث باكبر من حجمه مع بلد مقتدر مثل ايران.

المصدر: وكالة مهر