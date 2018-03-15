أعلن قائد عمليات محور كركوك في الحشد الشعبي أبو حسام السهلاني عن مقتل أكثر من 80 عنصرا بتنظيم “داعش” الإرهابي بينهم انتحاريون خلال الأيام العشرين الماضية من العمليات الأمنية في كركوك.

ونقل موقع الحشد الشعبي الرسمي عن السهلاني أن “العمليات أسفرت أيضا عن العثور على مضافات وأسلحة و مواد متفجرة تستخدم لتنفيذ العمليات الإرهابية، فضلا عن معالجة عبوات ناسفة والغام كان داعش يتعمد تركها في تلك المناطق لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية”. وأكد السهلاني أن ” استمرار العمليات للقضاء على مجاميع داعش الإرهابية التي تتخذ من تلك المناطق ملاذا”.

وأطلقت قوات الحشد الشعبي في محور محافظة كركوك وقطعات الشرطة الاتحادية الاحد الماضي عملية أمنية واسعة جنوب غرب محافظة كركوك لملاحقة خلايا تنظيم داعش المتبقية في تلك المناطق وذلك على خلفية خروقات أمنية شهدتها المحافظة استهدفت مدنيين وقوات أمنية.

المصدر: سبوتنيك