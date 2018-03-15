أفاد مصدر في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نوقشت من خلالها العلاقات الثنائية، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية.

وقال المصدر لـ “سبوتنيك”: “هنأ أردوغان ميركل بمناسبة استلام منصب المستشار بشكل رسمي، متمنيا لها التوفيق في هذا المنصب، وشدد الزعيمان على عزمها لإعطاء دفعة للحوار والتعاون بين تركيا وألمانيا، مشيران إلى أهمية العمل معا على مشكلة الهجرة غير الشرعية ومساعدة اللاجئين، كما شدد على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي هذا الصدد، أشارا إلى أهمية قمة الاتحاد “الأوروبي – تركيا” المزمع عقدها في فارنا [بلغاريا] في 26 آذار/ مارس الجاري”.

ومن المقرر أن يبحث إردوغان مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة فارنا القادمة العلاقات بين الاتحاد وتركيا التي تدهورت العلاقات منذ محاولة انقلاب فاشلة عام 2016 في تركيا، فضلا عن غيرها من القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: سبوتنيك