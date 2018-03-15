أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن كافة محاولات واشنطن لفرض إرادتها على موسكو ستبقى دون نتيجة، وأنها تضر بالسمعة الأميركية.

وقال ريابكوف لـ “سبوتنيك”، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة في 15 آذار/مارس ضد بروسيا: “أي محاولات واشنطن لفرض إرادتها علينا، وإجبارنا على التراجع فيما يخص مصالحنا الوطنية ستبقى دون نتيجة”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق اليوم عقوبات ضد 19 شخصا و5 كيانا اعتباريا روسياً وتم إعداد هذه القائمة بموجب القانون “حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات” [كاتسا] الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017ـ وتنفيذا لمرسوم 13694 حول “حجب ممتلكات أفراد معينين متورطين في نشاط سيبراني خبيث”.

المصدر: سبوتنيك