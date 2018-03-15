أكد رئيس الوفد الروسي الى مباحثات أستانا حول سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن البيان الختامي للقاء وزراء خارجية الدول الضامنة الثلاث للتسوية في سوريا سيتضمن موعد عقد الجولة التاسعة من مباحثات أستانا.

وقال لافرينتييف للصحفيين: “سيتم الإعلان عن الموعد”.

وتابع: “الوزراء سيتفقون غدا [على البيان الختامي] وربما سيدخلون تعديلات الوضع قد يتغير بسرعة، بما في ذلك في الغوطة الشرقية الى الأحسن أو الأسوأ”.

كما أشار الى أن الجولة التاسعة من مباحثات أستانا لن تعقد قبل القمة الروسية – الإيرانية – التركية في إسطنبول.

وقال: “لن يكون ذلك قبل القمة، وقد تم إعلان موعدها – 4 أبريل”.

المصدر: سبوتنيك