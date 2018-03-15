رأت “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الخميس ان “الولايات المتحدة الأميركية تتجه إلى تحويل إدارتها إلى غرفة عمليات حرب تضم كل المعادين للقيم الإنسانية والمشاركين في حروب المنطقة”.

ودعا التجمع الى “وقفة تاريخية في وجه المشروع الصهيو – أميركي ومقاومته وإفشاله وعدم الإذعان إلى التهديدات الأميركية الجوفاء والاستعداد لمواجهتها إن فكرت بمغامرة مجنونة غير محسوبة العواقب”.

واعتبر التجمع ان “إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريكس تيلرسون وتعيين مدير وكالة المخابرات الأميركية مايك بوميبو خلفا له إضافة إلى تعيين جينا هاسبيل مديرا للـ CIA المعروفة بتعذيب السجناء السياسيين في العراق يدل على المستوى الوضيع الذي وصلت له السياسة الأميركية، وفي نفس الوقت يدل على إرادة هذه الإدارة إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وتمرير صفقة القرن وسط التهديد بحرب مدمرة”.

ووجه التجمع “التحية لكتائب عز الدين القسام على العبوات التي فجرها بجيش العدو”، معتبرا أن “هذه الطريقة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو وهي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام