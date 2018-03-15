التقى الامين العام لـ”حركة الأمة” في لبنان الشيخ عبدالله جبري الخميس “المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية” الشيخ محمد أحمد حسين، حيث تم البحث في “تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة والقدس الشريف في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات”.

وشدد الشيخ حسين على أن “المسلمين والمسحيين في فلسطين هم المرابطون على ثغور الأمة دفاعا عن المقدسات”، واكد ان “كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف القدس ستبوء بالفشل ولن تزيد الشعب الفلسطيني إلا ثباتا وصمودا وتمسكا بالمدينة المقدسة”.

من جهته، اكد الشيخ جبري أن “القدس ستبقى عربية ولن تتمكن قرارات إدارة الشر الأمريكية من تزوير الحقائق والتاريخ فالقدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام