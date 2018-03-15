الجيش السوري يؤمن خروج دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الشمالي الغربي من الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2018 - 18:39
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خروج آلاف المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية والجيش السوري يؤمن نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة
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الجيش السوري يؤمن خروج دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الشمالي الغربي من الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين
منذ 1 ساعة
15 March، 2018
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