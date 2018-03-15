استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان الخميس رئيس لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف جمال سكاف على رأس وفد، وذلك لمناسبة الذكرى الـ40 على اعتقال الأسير يحيى سكاف في سجون العدو الصهيوني.

بعد اللقاء شكر سكاف حمدان على “تبنيه دائما قضية الأسير يحيى سكاف”، مقدما “تحياته إلى أهل بيروت الذين قاتلوا ودحروا العدو الاسرائيلي عن بيروت”.

وأكد سكاف الاستمرار على “خط ونهج المقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسسطين من نهرها إلى بحرها، وتحرير جميع الأسرى سواء كانوا فلسطينيين أم أحرار في العالم من هذا العدو الغاصب”.

من جهته، اعتبر حمدان أن “المرابطون هي جزء من هذه اللجنة التي على امتداد 40 عاما تنشط دائما ليس فقط لأجل الاسير سكاف بل من أجل كل الاسرى في زنازين العدو اليهودي التلمودي”.

وشدد حمدان على “ضرورة إبراز قضية يحيى سكاف والاسرى جميعا من أجل السعي الى تحرير ليس الاسرى فقط بل فلسطين كل فلسطين من بحرها الى نهرها وقدسها الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام