حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون على هامش مؤتمر روما، اجتماعا في قيادة القوات المشتركة الإيطالية، حيث التقى كبار القادة العسكريين والامنية في القوات الايطالية.

وخلال الاجتماع، قدم الجانب اللبناني عرضا مفصلا عن حاجات الجيش اللبناني وفقا للمهمات الموكلة إليه.

وعبر العماد عون عن شكره للجهود المبذولة في سبيل إنجاح المؤتمر، وللهبات الإيطالية المتواصلة للجيش اللبناني، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تؤديه الوحدات العسكرية الإيطالية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان(اليونيفيل).

من جهته، أعرب الجانب الإيطالي عن تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش والكفاءات البشرية التي يتمتع بها، مبديا تجاوبا كبيرا مع احتياجاته القتالية التي تدعمه وتعزز قدراته في مجالات التسليح والتدريب واللوجستية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام