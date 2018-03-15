اعترف الرئيس الكوري الجنوبي السابق لي ميونغ باك خلال جلسة استجوابه حول اتهامات بالفساد انه تلقى مئة الف دولار من الاموال السرية من جهاز الاستخبارات، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأشارت الوكالة الى ان “لي (76 عاما) عاد الى بيته الخميس بعدما استمعت اليه النيابة لـ21 ساعة، حيث تشتبه النيابة بأنه تلقى رشى بملايين الدولارات”.

وتابعت الوكالة “نفى لي معظم الاتهامات بالفساد لكنه اعترف بانه تلقى اموالا بالدولار من الجهاز الوطني للاستخبارات بواسطة احد المتعاونين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية