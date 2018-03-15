أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن موسكو ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين ردا على اجراءات لندن. وقال لافروف ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لطرد دبلوماسيين بريطانيين في سياق إجراءات الرد، “من دون شك”، موضحا بأن ذلك سيحدث “قريبا”. ووصف لافروف، إجراءات السلطات البريطانية الأخيرة حول تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال بالمثيرة للاستياء ” وعندما تختفي الرغبة للتصالح مع إجراءات مثيرة للاستياء، نراقبها الآن من جانب السلطات البريطانية والتي تخرج عن إطار الأخلاق. نحن نرد بهدوء على كل هذه المؤامرات بأننا نريد التحدث مع الجميع ومناقشة أية مشكلة، ولكن نفعل ذلك بكل احترام وبدون هستيريا”.

والجدير بالذكر أن العلاقات الروسية البريطانية توترت بشدة في الآونة الأخيرة بسبب قضية العقيد السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال، حيث تم العثور على سكريبال وابنته في 4 آذار/مارس الجاري، في حالة فقدان للوعي في سالزبوري . ووفقا للحكومة البريطانية، تم تسميمهما بمادة شالة للأعصاب. هذا واتهمت رئيسة الوزراء البريطانية، روسيا بشكل مباشر بـ”الاعتداء” على سكريبال وابنته في سالزبوري مضيفة “لا تفسير آخر غير أن الدولة الروسية هي المسؤولة عن محاولة قتل السيد سكريبال وابنته وعن تعريض حياة المواطنين البريطانيين الآخرين في سالزبوري للخطر”، حسب قولها.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية