أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن “روسيا ستقضي على الإرهابيين في سوريا، وعلى وجه الخصوص في الغوطة الشرقية.” وقال لافروف، خلال منتدى “روسيا بلد الإمكانيات”، “في سياق الحديث عن سوريا، أريد أن أقول بأننا مستمرون في محاربة الإرهابيين وسنقضي عليهم، وسنساعد في القضاء عليهم في الغوطة الشرقية، حيث يقوم الجيش السوري بعملياته بدعم منا”. وأضاف “الأهم أن يتوقف التحالف الأميركي الذي يعمل هناك جوا ولديه قوات خاصة على الأرض عن دعم الإرهابيين، مثل “جبهة النصرة”، بما في ذلك وفي الغوطة الشرقية وغيرها من الأماكن”. وقال الوزير “بالطبع سنقوم باستثناءات إنسانية، كما أشارت إلى ذلك وزارة الدفاع يوم أمس، ويمكن لأولئك الذين يريدون الخروج والحصول على مساعدات إنسانية استخدام هذه الممرات الإنسانية “. هذا وكان “مدير مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا” يوري يفتوشينكوف، قد أشار الثلاثاء الماضي، إلى أنه منذ بداية العملية الإنسانية، تلقى مركز المصالحة الروسي 244 طلبا من سكان الغوطة الشرقية بشأن الخروج من المنطقة وفتح ممرات خروج إضافية منها.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية