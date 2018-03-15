أعلن متحدث في المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزباكستانية، أن ممثلي وزارة الخارجية القطرية، هم ضمن المدعوين لحضور المؤتمر الدولي حول التسوية في أفغانستان، مشيراً إلى أن بإمكان الدوحة لعب دور هام في تنظيم مفاوضات مع حركة طالبان. وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك” “تم إرسال الدعوة أيضا إلى وزارة الخارجية القطرية، الدولة التي تعتبر مشاركا نشطا في الكثير من المبادرات حول القضية الأفغانية، بما في ذلك مجموعة اتصال “عملية كابول” وغيرها ويمكنها لعب دور هام في تنظيم عملية سلمية بمشاركة “طالبان””.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية