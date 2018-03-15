أعلن سكرتير عام لحلف الأطلسي ” الناتو” ينس ستولتنبرغ الخميس، أن “بريطانيا موقنة من أن غاز الأعصاب المستخدم في هجوم بريطانيا، تم إنتاجه في روسيا”، مؤكدا أن الحلف “سيواجه أي تهديد لأعضائه.” وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي في بروكسل، بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للحلف عن عام 2017 “المملكة المتّحدة حدّدت أن المادة التي تسمم بها عميل الاستخبارات الروسي السابق في سالزبوري صنعت في روسيا، ونحن نثق في تقديراتها،” مشيراً إلى أن هذه الحادثة تعد “أول هجوم باستخدام غاز الأعصاب منذ نشأة الحلف الأطلسي”.

وشدد ستولتنبرغ على دور الحلف في حماية أعضائه وحلفائه قائلاً ” نحن لا نريد حرباً باردة جديدة أو سباق تسلّح جديد، لكن الناتو سيدافع عن حلفائه بوجه أي تهديد”، مضيفاً “رسالتنا إلى روسيا مفادها أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا بوجه أي نوع من التهديدات”. لكن ستولتنبرغ لم يستبعد الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا خلال الفترة المقبلة، قائلا “سنسعى في الانخراط في حوار دبلوماسي هادئ مع روسيا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية