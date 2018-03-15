استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم في عين التينة رئيس البنك الاوروبي للانشاء والاعمار سوما شاكرابارتي (Suma Chakrabarti)، وعرض معه للتعاون مع لبنان.

وقال شاكرابارتي بعد الزيارة “سنوقع اليوم مشروعين أساسيين في المجال المالي، وأتوقع ان نقوم بأعمال اكثر مع قطاع المصارف في لبنان في الاشهر المقبلة، بالاضافة الى القيام باعمال تتعلق بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة، وكذلك للقيام باستثمارات في البنية التحتية كما نتطلع للعمل في إطار المشاريع الصغيرة”.

اضاف “بحثت مع دولته في دور لبنان في استضافة عدد كبير من النازحين وهذا يشكل تحديا حقيقيا لهذا البلد، وسنرى كيف يمكننا أن نساعده في مجال البنى التحتية والخدمات العامة”.

وقال “نحن هنا لنكون على المدى الطويل، وسنكون على علاقة جيدة مع رئيس مجلس النواب والمجلس، ودولته منفتح للغاية على فكرة تواصلنا مع اللجان النيابية المختصة لشرح عملنا في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام