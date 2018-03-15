يعاني العديد من العاملين في قطاع الطيران من طلبات الركاب الغريبة وأحيانا تصرفات غير اللائقة للبعض مما يتسبب في ازعاج باقى الركاب. وكشف موقع “بيزنس انسايدر” عن بعض الأسئلة الغريبة التي يوجهها الركاب للمضيفات على متن الطائرة في رحلات مختلفة. فقد طلب أحد الركاب من المضيفة أن تبلغ الكابتن بعدم الارتفاع عاليا حيث أن زوجته تعاني من فوبيا الأماكن المرتفعة. في حين طلب أحد الركاب من المضيفة أن تعود الطائرة مرة أخرى لبلده حيث أنه نسي نقوده في المنزل! وكنوع فريد من نوعه للاحتفال بعيد ميلاده، طلب أحد الركاب من المضيفة أن يجلس بجانب الكابتن في قمرة القيادة وأن يلتقط لنفسه صورة سيلفي معه للاحتفال بعيد ميلاه.

وربما تكون بعض طلبات الركاب طريفة إلا أن بعضها ربما يتسبب في وقوع خسائر مادية فادحة. ففي عام 2014 تسبب عدم صبر أحد الركاب على متن طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين في خسارة الشركة ما يقرب من 16 ألف دولار بعد أن سحب مفتاح باب الطوارئ مما تسبب في هبوط اضطراري للطائرة في مطار سانيا فينيكس الدولي والسبب أنه يريد الوصول بسرعة حسبما ذكر موقع “بيزنس انسايدر” !

كما أكد موقع “سكاي ترافل” المعني بشئون السفر والطيران أن هناك العديد من المواقف الغريبة التي تحدث على متن الطائرات وأن طاقم الطائرة يرى العجائب من الركاب. كما أن هناك أشياء غريبة يعثر عليها طاقم الطائرة بعد نزول الركاب ومنها العثور على ببغاء وأسماك مجففة وعنكبوت. ومن الأشياء المقززة التي يعثر عليها طاقم الطائرة أيضا كانت حفاضات الأطفال التي يتركها الركاب أسفل الكرسي أو في المنطقة المخصصة لدليل تعليمات السلامة في الكرسي الذي يقع أمامهم!

وتتنوع التصرفات الغريبة بين الركاب فمنهم من وضع ملابسه لكي تجف على كراسي الطائرة والأخر يقوم بفرد قدميه أمامه لتصل إلى الراكب الذي يجلس أمامه دون مراعاه لشعوره، مما يسبب في بعض الأحيان في مشاجرات بين الركاب. ويقول أحدالعاملين في خطوط مصر للطيران لـ DW عربية إن من أغرب الأسئلة التي وجهت إليهم كانت ” كيف تقف الطائرة في الهواء” و ” لماذا نسير ببطئ في الهواء ” وعن أغرب الأشياء التي عثر عليها طاقم الطائرة فقد أكد أنهم عثروا على طفل رضيع نسيته أمه بداخل الطائرة وعندما تذكرته أبلغت فورا وأرسلت زوجها ليأخذه. كما تسبب أحد الركاب فى إثارة الذعر داخل الطائرة عندما هرب منه تمساحه الصغير ولم يتمكن من الإمساك به إلا بعد أن أصيب الجميع بالرعب.

ونشرت صفحة ” Passenger shaming ” المتخصصة في الكشف والتعليق على مثل تلك التصرفات في رحلات الطيران على تويتر العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد غرائب وعجائب الركاب. وتنوعت التعليقات بين اعتبار الأمر حرية شخصية وبين من يرى أنه ينم عن عدم احترام للآخرين ولقواعد الطيران.

وأوضح أحد المعلقين كيف كان الركاب يسافرون قديما وهم يرتدون ملابس أنيقة ويحترمون بعضهم البعض وقلما كانت تحدث مشاكل خاصة من قبل الركاب.

المصدر: dw.com