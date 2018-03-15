أعلنت وزارة الدفاع التونسية الخميس أن خفر السواحل أنقذوا 120 مهاجرا غير قانوني أغلبهم تونسيون كانوا ينوون التوجه نحو السواحل الإيطالية.

وقالت الوزارة في بيان إن المياه تسربت الى قارب المهاجرين بالقرب من جزيرة قرقنة ليلة الأربعاء الخميس. وأضاف البيان أن بين المهاجرين الذين كانوا ينوون الإبحار خلسة نحو السواحل الإيطالية “102 تونسيين بينهم امرأة و18 من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم7 نساء”.

وتم نقلهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية والقريبة من جزيرة قرقنة، وسلموا إلى الحرس الوطني.

ويحاول شبان تونسيون بصفة متواصلة عبور المتوسط نحو ايطاليا بحثا عن مستقبل أفضل، ووفقا لمنظمات غير حكومية، تمثل الهجرة هاجسا لدى العديد من الشباب الذين يعانون من البطالة.

وسجلت محاولات الهجرة تراجعا في نهاية 2017 بعد ارتفاع خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية