استشهاد مدنيّ وإصابة آخرين جراء سقوط عدّة قذائف صاروخية على حي باب توما بدمشق، مصدرها المجموعات المسلّحة (الإخبارية السورية) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2018 - 13:15
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إستشهاد مدني وإصابة آخرين إثر سقوط قذائف صاروخية على حي باب توما بدمشق مصدرها الجماعات المسلحة
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استشهاد مدنيّ وإصابة آخرين جراء سقوط عدّة قذائف صاروخية على حي باب توما بدمشق، مصدرها المجموعات المسلّحة (الإخبارية السورية)
منذ 29 mins
15 March، 2018
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