أشارت الرابطة الألمانية لجراحة العظام ‫والكسور إلى انتشار آلام الظهر، وخاصة آلام أسفل الظهر، بين الكثير من ‫الأشخاص الذين يعملون لفترات طويلة أمام شاشات الحاسوب، فكيف التعامل معها؟

ولا ترجع هذه الآلام في أغلب الأحيان إلى مرض خطير -وفق ما أوضح الأطباء ‫الألمان- ولكنها ‫تظهر بسبب الإجهاد والتوتر وقلة الحركة والمشكلات النفسية.

‫وأضاف الأطباء أنه يتعين على الأشخاص الذين يعانون من آلام ‫الظهر المواظبة على الحركة والنشاط، نظرا لأن الراحة في السرير قد تزيد ‫من هذه المتاعب، ولا يهم نوع الرياضة أو مكان ممارسة ‫التمارين، ولكن الأهم هو ممارسة أي نشاط بدني يناسب الحالة الصحية، حيث ‫تعمل التمارين المتوسطة على تليين المفاصل وتدليك الأقراص وتقوية ‫العضلات.

‫ونصح أطباء الرابطة الألمانية لجراحة العظام والكسور بالابتعاد عن ‫التدليك والوخز بالإبر، لأنها تجعل المريض في وضع سلبي، ولكن يمكن ‫اللجوء إلى هذه الوسائل كأدوات مكملة إلى جانب النشاط البدني.

‫وإذا رغب المريض في الراحة بسبب الآلام الشديدة وعدم القدرة على الحركة ‫والنشاط، فيمكنه هنا اللجوء إلى المسكنات لبعض الوقت، وبشكل عام يجب ‫استشارة الطبيب المختص لتقييم ما إذا كانت هذه الآلام تحدث بسبب مشكلة ‫خطيرة مثل وجود كسر أو انزلاق غضروفي.

المصدر: د ب أ