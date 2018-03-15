واصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق، وسيطر على مساحات واسعة من المزارع بالإضافة لعدد من الأبنية والمعامل من الجهة الشمالية الشرقية لبلدة حمورية، وسط حالة من التخبط وفقدان السيطرة في صفوف المجموعات الإرهابية حيث يعمل جزء منهم على نقل ثقله ومراكز عملياته من البلدة باتجاه قرية حزة غربها.

هذا وسُجل خروج مئات المدنيين ممن كانوا محاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق عبر ممر حمورية. وقامت وحدات الجيش السوري بالتعاون مع الهلال الاحمر العربي السوري بتأمينهم ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة بريف دمشق.

المصدر: الاعلام الحربي