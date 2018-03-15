أكد مساعد وزير الدفاع الايراني العميد محمد احدي ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الفريق اميد دوندار، على تعزيز وتنمية التعاون الدفاعي المشترك بين طهران وانقرة. وفي اللقاء الذي جرى في انقرة الاربعاء، دعا الجانبان الى صون وحدة الاراضي واحترام السيادة الوطنية للدول في المنطقة. وبحث الجانبان التعاون الثنائي والتطورات الاقليمية، واعتبرا التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين بأنه من شأنه ترسيخ العلاقات الثنائية وياتي في سياق صون الامن والسلام والاستقرار في المنطقة. وكان مساعد وزير الدفاع الايراني قد التقى نظيره التركي شواي آلباي وتباحث معه بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وسلمه دعوة من وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي لنظيره التركي نور الدين جانيكلي لزيارة طهران. وخلال الزيارة ايضا التقى العميد احدي والوفد المرافق له مساعد ومستشار الصناعات الدفاعية التركية كما تفقد عددا من الوحدات في مجال انتاج الصناعات الدفاعية.

المصدر: وكالة أنباء فارس