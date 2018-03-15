تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج الخميس، بملاحقة المعتدين على موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي ومحاكمتهم. وقال السراج في بيان له، إن الاعتداء “الغادر يسعى لإجهاض الجهود المبذولة لإرساء الأمن، والوصول إلى توافق، وتحقيق المصالحة الوطنية”. ودعا السراج الليبيين جميعاً إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأربعاء، الهجوم المسلح الذي استهدف موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة نيابية استشارية). وعبرت البعثة في تغريدة لها على حسابها بموقع “تويتر”، “عن رفضها التام لاستخدام العنف لتحقيق غايات سياسية.” ونجا عبد الرحمن السويحلي الأربعاء، من محاولة اغتيال أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن (غرب). وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان، إن السويحلي تعرض لكمين مسلح وإطلاق نار، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية، واختطاف 4 عناصر شرطة، من دون تفاصيل إضافية. واتهم البيان قوات تابعة لعملية “الكرامة” بالتورط في محاولة الاغتيال، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر المدعومة من برلمان طبرق (شرق). ولم يصدر أي تعليق من جانب حفتر حول تلك الاتهامات.

وهذه المرة الثانية التي يعلن فيها السويحلي نجاته من محاولة اغتيال، ففي 20 فبراير / شباط 2017، تعرض وهو برفقة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” لمحاولة أولى في طرابلس. ويتصارع جانبان على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، الأول حكومة “الوفاق” في طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة والمعترف بها دوليا، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد. ومن المرتقب أن تجرى انتخابات شاملة في البلاد قبل نهاية 2018 وفق خارطة طريق أممية، تشمل إقرار دستور وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية.

المصدر: وكالة انباء الأناضول