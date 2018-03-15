حوالي 900 شخص يغادرون الغوطة الشرقية في سوريا منذ بدء عمل الممر الإنساني (مركز المصالحة) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2018 - 11:34
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الخارجية الروسية: الحكومة البريطانية اختارت المواجهة مع روسيا وردنا لن يتأخر على طرد 23 دبلوماسياً روسياً
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الأمين العام للأمم المتحدة: استخدام غاز الأعصاب في بريطانيا ضد جاسوس روسي سابق أمر "غير مقبول"
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باكستان: 4 ضحايا و31 جريحاً بتفجير وقع في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب واستهدف نقطة تفتيش أمنية
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حوالي 900 شخص يغادرون الغوطة الشرقية في سوريا منذ بدء عمل الممر الإنساني (مركز المصالحة)
منذ 45 mins
15 March، 2018
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