أعلن رئيس المركز الروسي “لمصالحة أطراف النزاع” في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو، أن أكثر من 350 شخصا غادروا الغوطة الشرقية خلال الهدنة الإنسانية اليوم الخميس، وبذلك يكون إجمالي عدد من غادروا المنطقة، حوالي 900 شخص منذ بدء عمل الممر الإنساني.

وقال “نتيجة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع قادة التشكيلات المسلحة غير القانونية في الغوطة الشرقية، تم تنظيم خروج جماعي للمدنيين خلال الهدنة الإنسانية يوم الخميس. وقد غادر حتى الآن أكثر من 350 من منطقة حمورية السكنية، مستخدمين الممر الإنساني”.

المصدر: وكالة سبوتنيك