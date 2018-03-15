الثقة هي واحدة من أعظم الهدايا التي يمكن أن يعطيها الوالدان لأطفالهم.

ووفقا لتقرير صحيفة “INDEPENDENT” البريطانية، يقول كارل بيكاردت، عالم النفس ومؤلف 15 كتابا عن تربية الأطفال، إن الطفل الذي يفتقر إلى الثقة سوف يحجم عن تجربة أشياء جديدة أو صعبة لأنه يخاف من الفشل أو أن يخيب آمال الأخرين فيه.

هذا يمكن أن ينتهي بهم إلى التعثر والتأخر ومنعهم من الحصول على مهنة ناجحة في حياتهم المستقبلية.

ويضيف بيكاردت “إن أعداء الثقة هم الإحباط والخوف”، لذلك بصفتك أحد الوالدين، فإن مهمتك هي تشجيع ودعم طفلك عندما يحاولون التغلب على المهام الصعبة.

وفيما يلي 17 نصيحة أخرى لزيادة ثقة الطفل بنفسه:-

1. تقدير مجهود الطفل بغض النظر عن الفوز أو الخسارة

سواء كان طفلك يحقق هدف الفوز لفريقه أو فشل عن غير قصد، عليك أن تثمن جهده المبذول بالتصفيق له أو تشجيعه، يجب ألا يشعر بالحرج من المحاولة، لأن “على المدى الطويل، السعي الدؤوب إلى بناء الثقة يبني ثقة أكبر مما يفعل بشكل متقطع.”

2. التشجيع على ممارسة الأشياء التي يحبها لبناء صفة الكفاءة

شجع طفلك على ممارسة أي شيء يهتم به ولكن قم بذلك دون ممارسة الكثير من الضغط عليه، لأن “الممارسة تثتثمر الجهد وتنشأ لدى الطفل ثقة في توقعه بأن التحسن سوف يأتي بالتدريج”.

3.دعهم يكتشفون المشاكل بأنفسهم

إذا قمت بعمل شاق لطفلك، فلن يقوموا بتطوير القدرات أو الثقة لمعرفة المشاكل بمفردهم، لأن “مساعدة الوالدين يمكن أن تمنع الثقة المستمدة من المساعدة الذاتية والاعتماد على أنفسهم.”

4. دعهم يتصرفون وفقا لأعمارهم

لا تتوقع من طفلك أن يتصرف مثل الكبار.

لأن “عندما يشعر الطفل أن يتصرف مثل الوالدين فقط جيد بما فيه الكفاية، فإن هذا المعيار غير الواقعي يقلل من ثقته بنفسه”.

و”السعي إلى تلبية توقعات سن متقدمة يمكن أن يقلل الثقة”.

5. تشجيع إحساس الفضول لديهم

في بعض الأحيان، قد يكون تدفق الطفل الذي لا ينتهي من الأسئلة مملًا، ولكن يجب تشجيعه.

وفي وقت سابق، قال بول هاريس من جامعة هارفارد لصحيفة “The Guardian” أن طرح الأسئلة هو ممارسة مفيدة لنمو الطفل لأنه يعني أنهم يدركون أن “هناك أشياء لا يعرفونها… أن هناك عوالم خفية من المعرفة لم يسبق لهم زيارتها”.

عندما يبدأ الأطفال في الدراسة ، فإن أولئك الذين ينتمون إلى الأسر المعيشية التي تشجع الأسئلة الغريبة لديهم ميزة على بقية زملائهم في الصف لأنهم تدربوا على أخذ المعلومات من والديهم، فهم يعرفون كيف يتعلمون بشكل أفضل وأسرع.

6. أعطهم تحديات جديدة

أظهر لطفلك أنه بإمكانه تحقيق أهداف صغيرة وتحقيقها لتحقيق إنجاز كبير — مثل ركوب الدراجة بدون عجلات التدريب.

“يمكن للوالدين تعزيز الثقة من خلال زيادة المسؤوليات التي يجب الوفاء بها”.

7. تجنب إجراء استثناءات لطفلك

المعاملة الخاصة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة. “الاستحقاق ليس بديلا عن الثقة”.

8. لا تنتقد أبدا أدائهم

لا شيء سيحبط عزيمة طفلك أكثر من انتقاد جهوده. إن تقديم التعليقات المفيدة وتقديم الاقتراحات أمر جيد — ولكن لا تخبرهم بأنهم يقومون بعمل سيء.

إذا كان طفلك خائفًا من الفشل لأنهم يخشون أن تكون غاضبًا أو محبطًا ، فلن يجربوا أشياء جديدة أبدًا.

ويقول بيتاردت، “في كثير من الأحيان، يقلل النقد الأبوي من تقدير الطفل الذاتي وحافزه”.

علاج الأخطاء باعتبارها اللبنات الأساسية للتعلم

“التعلم من الأخطاء يبني الثقة”، ولكن هذا لا يحدث إلا عندما تعامل، بصفتك أحد الوالدين، الأخطاء باعتبارها فرصة للتعلم والنمو.

لا تفرط في حماية طفلك. اسمح لهم بالعبث من حين لآخر، ومساعدتهم على فهم كيف يمكنهم التعامل مع المهمة بشكل أفضل في المرة القادمة.

ويقول بيكاردت، إن الآباء يجب أن يروا لحظات “uh-oh” كفرصة لتعليم أطفالهم عدم الخوف من الفشل.

10. افتح الباب أمام تجارب جديدة

يقول بيكاردت، بصفتك أحد الوالدين، عليك مسؤولية “زيادة التعرض للحياة والتجارب حتى يتمكن الطفل من تطوير الثقة في التعامل مع عالم أكبر، وإن تعريض الأطفال لأشياء جديدة يعلمهم أنه مهما بدا الأمر مخيفا ومختلفا، فيمكنهم التغلب عليه”.

11. علمهم ما تعرف كيفية القيام به

أنت بطل طفلك — على الأقل حتى يصبح مراهقا.

استخدم تلك القوة لتعليمهم ما تعرفه عن كيفية التفكير والتصرف والتحدث. عيّن مثالا جيدا، وكن نموذجا يحتذى به.

ويقول بيكاردت، إن مراقبة نجاحك سيساعد طفلك على أن يكون أكثر ثقة بأنه يستطيع أن يفعل نفس الشيء.

12. لا تخبرهم عندما تكون قلقا بشأنهم

لأن قلق الوالدين غالباً ما يمكن أن يفسره الطفل على أنه تصويت بعدم الثقة.

“التعبير عن الثقة الأبوية يولد ثقة الطفل”.

13. الثناء عليهم عندما يتعاملون مع الشدائد

الحياة ليست عادلة. إنه أمر صعب، وسيتعين على كل طفل أن يتعلم ذلك في مرحلة ما.

عندما يواجهون صعوبات، يقول بيكاردت، إن الآباء يجب أن يوضحوا كيف أن تحمل هذه التحديات سيزيد من مرونتها.

من المهم تذكير طفلك بأن كل طريق إلى النجاح مليء بالنكسات.

14. تقديم المساعدة والدعم في أضيق الحدود

يقول بيكهاردت إن إعطاء الكثير من المساعدات في وقت قريب يمكن أن يقلل من قدرة الطفل على المساعدة الذاتية.

“إن مساعدة الوالدين على مساعدة الطفل الذاتية أولاً يمكن أن تبني الثقة”.

15. أشيد بشجاعتهم لتجربة شيء جديد

يجب على الآباء الإشادة بأطفالهم لتجربة أشياء جديدة. كقول شيء بسيط مثل “أنت شجاع لتجربة هذا”.

16. الاحتفال بتعلم أشياء مثيرة

يتطلع الأطفال إلى والديهم لمعرفة كيفية تفاعلهم مع الأشياء. لذلك إذا كنت متحمس بشأنهم ليتعلموا كيفية السباحة، أو التحدث بلغة جديدة، فسيكونون متحمسون لهذه الأشياء أيضا، ويجب الاحتفال بهم عند تحقيق أي إنجاز مهما كان.

17. كن شخصا موثوقا به، لكن ليس قويا أو صارماً

عندما يكون الوالدان أكثر صرامة أو كثيري التوجيهات، يمكن ذلك أن يقلل ثقة الطفل في التوجيه الذاتي، لأن “الاعتماد على ما يقال يمكن أن يمنع الطفل من التصرف بجرأة.

المصدر: سبوتنيك