قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بأكثر من ست قذائف نقطة رصد للمقاومة شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وسط انباء عن وقوع اصابات .

وأطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع “ناحل عوز” العسكري شرق المدينة، ست قذائف على الأقل، وفتحت نيران الرشاشات الثقيلة صوب أراض زراعية وممتلكات المواطنين، إضافةً إلى استهداف موقعين شرق مدينة غزة وبلدة جباليا.

وسمع دوي انفجار قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، أعقبه إطلاق الاحتلال لقذائف وزخات رصاص من الرشاشات الثقيلة، حيث شوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من شرق غزة، وسط تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المكان.

جيش الاحتلال زعم أنه تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة قرب الشريط الحدودي شرق غزة، لدى مرور جيب عسكري في المكان، دون وقوع إصابات.

المصدر: فلسطين اليوم