أكد المفتش العام في جيبوتي حسن سلطان أن ميناء دوراليه سيبقى “في أيدي الدولة” مطمئنا الولايات المتحدة من احتمال تسليمه للصين بعد فسخ امتياز شركة موانئ دبي العالمية.

وقال المفتش العام في جيبوتي في حديث لوكالة “رويترز”، الأربعاء “لا يوجد خيار صيني ولا توجد خطط سرية لمحطة حاويات دوراليه، الميناء تديره الدولة بالكامل الآن”.

وأكد سلطان “هدفنا النهائي أن يظل الاستثمار بقوة في دوراليه ومرافق الموانئ الأخرى بالبلاد”، مضيفا: “أصبح من الواضح تماما أن موانئ دبي العالمية لا ترغب في تطوير الميناء لأنها لم تستغل إلا 50 بالمئة من طاقته”.

وكانت جيبوتي فسخت، الشهر الماضي، امتيازا لإدارة الميناء الممنوح لشركة موانئ دبي العالمية التابعة للحكومة الإمارتية في العام 2006.

وبعد أسابيع من إلغاء امتياز “موانئ دبي” وقعت الشركة الحكومية التي تدير دوراليه اتفاقا مع شركة “باسيفيك انترناشونال لاينز” ومقرها سنغافورة لزيادة حجم مناولة الشحنات هناك بمقدار الثلث.

وفي ظل هذه التطورات، صعدت وتيرة المنافسة الدبلوماسية في جيبوتي، الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأحمر والمستعمرة الفرنسية السابقة، حيث تملك كل من الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا قواعد عسكرية لها في البلاد.

والأسبوع الماضي، أبلغ رئيس القيادة الإفريقية في القوات المسلحة الأمريكية المشرعين بأن الجيش قد يواجه عواقب “خطيرة” إذا سيطرت الصين على الميناء.

كما تجدر الإشارة إلى أن “موانئ دبي” وقعت في العام 2016 عقد امتياز لتطوير ميناء بربرة الصومالي المنافس لميناء جيبوتي والواقع في “أرض الصومال” الدولة المعلنة من طرف واحد.

وكان البرلماني الصومالي وافق، قبل يومين، على حظر شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، مؤكدا أن امتياز “موانئ دبي” لتطوير ميناء بربرة “باطل ولاغ”.

المصدر: وكالة رويترز