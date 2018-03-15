اعلن مسؤولون باكستانيون مقتل تسعة اشخاص على الاقل واصابة 20 آخرين بجروح مساء الاربعاء في تفجير نفذه انتحاري يقود دراجة نارية امام نقطة تفتيش للشرطة في لاهور ثاني كبرى مدن باكستان.

ووقع الانفجار مساء في راويند في ضواحي لاهور قرب مسجد كان يستضيف تجمعا دينيا من حوالي 60 الف شخص.

وقال حيدر اشرف من شرطة لاهور للصحافيين “قتل تسعة اشخاص على الاقل هم خمسة رجال شرطة واربعة مدنيين، والظروف المحيطة تدل على انه هجوم انتحاري”.

واكد هذه الحصيلة شهيد وحيد المسؤول المحلي في ولاية البنجاب وعاصمتها لاهور، مشيرا الى ان الهدف كان نقطة تفتيش امنية. واضاف “اصيب اكثر من 20 شخصا بجروح ونقلوا الى المستشفيات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية