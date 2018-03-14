قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن قوى العدوان شنت أكثر من ١٦٠ غارة جوية على مطار صنعاء ومرافقه منذ بدء العدوان متسببا في أضرار فادحة في البنية التحتية والخدمية للمطار.

وأوضح الشايف أن استمرار قوى العدوان في إغلاق مطار صنعاء الدولي منذ شهر أغسطس 2016م تسبب في كارثة إنسانية كبيرة.. مشيراً الى أن ٨٠٪ من اليمنيين كانوا يعتمدون على مطار صنعاء في السفر للخارج، وأن نصف مليون مواطن لم يتمكون من السفر للعلاج عبر المطار.

وحمّل مدير مطار صنعاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار قوى العدوان في استهداف المطار وإغلاقه في وجه مئات الآلاف من المرضى اليمنيين الذي يتسبب بمأسي حقيقية ويمنعهم من المغادرة للعلاج في الخارج.

وكان طيران العدوان قد استهدف صباح اليوم المبنى الجديد للمطار ب12 غارة تسببت في تدمير الدور الثالث من المبنى واشتعال حريق هائل في مرافق المطار.

المصدر: المسيرة نت