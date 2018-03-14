أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي، نيكي هايلي، أن بلادها متضامنة بشكل كامل مع موقف بريطانيا بشأن الهجمة الكيميائية في سولزبوري.

وقالت هيلي: “الولايات المتحدة متضامنة بشكل كامل مع بريطانيا في مسألة الهجمات الكيميائية، الولايات المتحدة تؤمن بأن روسيا متورطة في مهاجمة شخصين في بريطانيا باستخدام سلاح كيميائي”. كما أكدت هايلي على ضرورة التدابير الردية على هجوم سولزبروي.

وقالت: “في حال لم نتخذ التدابير العاجلة المحددة لتسوية هذه المسألة، فإن سولزبوري لن تكون اخر مكان تستخدم فيه الأسلحة الكيميائية، إذ يمكن ان تستخدم في نيويورك أو أي دولة أخرى”. وشددت على أنه “لن تكون هناك ثقة لمجلس الأمن الدولي في حال رفض محاسبة روسيا”.

المصدر: سبوتنيك