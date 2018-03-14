أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بتعيين مايك بومبينو وزيرا لخارجية الولايات المتحدة. ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن نتنياهو قوله، “أعجبت بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبينو بقدراته وخبرته خلال اللقاءات، التي عقدتها معه سابقاً”، وتابع “أنا متأكد من أنني سأعمل بشكل جيد معه كوزير للخارجية”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء ، تعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”، مايك بومبيو ،وزيرا للخارجية بدلا عن ريكس تيلرسون.

وكان ترامب كشف في تصريحات للصحافيين، عن أنه اختلف مع تيلرسون على عدة أمور من بينها اتفاق إيران النووي، قائلا “لقد كنّا متوافقين في الواقع، لكننا اختلفنا على أمور. عندما تنظر إلى الصفقة الإيرانية، رأيت أنها رهيبة، فيما اعتقد هو أنها مقبولة. أردنا إما أن نخرج من الاتفاق أو نعدله، ولكن موقفه كان مختلفاً. بالنتيجة فنحن لم نفكر بنفس الطريقة”. وكان بومبيو مديرا لوكالة الاستخبارات الأميركية، وينبغي على مجلس الشيوخ الأميركي الموافقة عليه قبل أن يبدأ بأداء مهامه.

المصدر: وكالة سبوتنيك