أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن 437 مدنياً استطاعوا بشكل آمن مغادرة مدينة دوما السورية عبر الممرات الإنسانية الحالية. وجاء في البيان :”تمكن 437 مدنيًا من المغادرة بأمان عبر الممرات الإنسانية العاملة في دوما. وغدا سوف يستمر عمل الممرات الإنسانية “.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه بمساعدة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا :”جرى خلال الأسبوع الأخير إدخال قافلتين إنسانيتين إلى دوما، تحملان 318 طنا من المواد الغذائية والأدوات الضرورية والأدوية “. وأكدت وزارة الدفاع، أنه: “من المقرر يوم غد الخميس، إدخال قافلة إنسانية أخرى تتكون من 20 شاحنة ثقيلة لتقديم المساعدة للسكان”. وأضافت وزارة الدفاع: “من اجل زيادة استقرار الوضع ، تم تمديد الهدنة الانسانية في منطقة دوما مرة واحدة ولمدة يومين”.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا يتوجه نحو الاستقرار خلال الأيام الأخيرة، خاصة بمدينة دوما. وجاء في بيان الوزارة: “خلال الأيام الأخيرة، الوضع في الغوطة الشرقية، خاصة بمدينة دوما استقر بشكل ملموس”. وأضاف البيان: “الاشتباكات في مدينة دوما، وكافة أشكال الأعمال القتالية توقفت”. كما أشار البيان الى أنه يتم الالتزام بالهدنة الإنسانية التي تنص على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لليوم الثالث على التوالي.

المصدر: وكالة سبوتنيك