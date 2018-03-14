أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان، أنها تلقت “باستنكار شديد وإدانة مطلقة، أنباء محاولة اغتيال دولة الدكتور رامي وليد حمدالله رئيس الوزراء وزير الداخلية في دولة فلسطين، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة في وزارة الداخلية الفلسطينية وعدد من المسؤولين السامين في الوزارة، اثر تعرض موكبهم إلى انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح”.

وإذ دانت الأمانة العامة “هذا العمل الإجرامي الجبان”، أكدت ثقتها ب”قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مواجهة الارهاب بفضل مهنيتها العالية وتلاحمها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التهديدات المختلفة”.

المصدر: وكالات