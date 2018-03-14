طالب الادعاء مجددا الاربعاء بعقوبة السجن المؤبد بحق الفنزويلي اليتش راميريز سانشيز الملقب بكارلوس، الذي يحاكم في فرنسا لاعتداء

دام على “دراغستور بوبليسيس” في العاصمة الفرنسية في 1974.

ويرى المحامي العام ريمي كروسون دو كورمييه ممثل الادعاء ان “كافة عناصر التحقيق تسمح بازالة كل الشكوك” واثبات ان كارلوس “هو في الواقع منفذ الاعتداء على دراغستور بوبليسيس”.

وكانت محكمة الجنايات في باريس اصدرت على كارلوس حكما بالسجن المؤبد في آذار/مارس 2017 لالقاء قنبلة يدوية على “دراغستور بوبليسيس” اوقعت قتيلين و34 جريحا.

وينتقد كارلوس باستمرار ضعف الادلة ضده رغم انه اعلن مسؤوليته عن عدة عمليات نفذها باسم “المقاومة الفلسطينية”.

ويمثل كارلوس منذ الخامس من الجاري امام محكمة جنايات خاصة تضم فقط قضاة محترفين مكلفين النظر في قضايا الارهاب، ويتوقع صدور الحكم في هذه القضية الجمعة.

وكارلوس مسجون في فرنسا منذ توقيفه عام 1994 في السودان، واصدر القضاء الفرنسي حكمين بالسجن المؤبد بحقه بتهمة قتل عنصري شرطة فرنسيين ومخبر لبناني عام 1975، ولاربعة اعتداءات في فرنسا اوقعت 11 قتيلا و191 جريحا في 1982 و1983.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية