أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها تقييم تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في البرلمان يوم 14 آذار/مارس، حول تدابير “معاقبة” روسيا تحت ذريعة زعم تورطها في تسميم سيرغي سكريبال وابنته،على أنها استفزاز خطير غير مسبوق يقوض دعائم الحوار الطبيعي بين البلدين.

كما أكدت الخارجية الروسية، أنها تعتبر التدابير التي اتخذتها ماي بحق روسيا، عدوانية وتؤدي لتأزم العلاقات.

وجاء في البيان “نعتبر حقيقة قيام الحكومة البريطانية، لتحقيق أهدافها السياسية الشائنة، أدت إلى مزيد من تفاقم خطير في العلاقات، بإعلانها جملة من الإجراءات العدائية بما في ذلك طرد 23 دبلوماسيا روسيا، أمرا غير مقبول وغير لائق”.

وأعلنتة الخارجية الروسية أن التدابير التي ستتخذها روسيا رداً على اتهامها في تسميم سكريبال ستكون في اسرع وقت.

هذا واتهمت ماي روسيا، بشكل مباشر بالاعتداء على سكريبال وابنته في سالزبوري مضيفة “[لا]، تفسير آخر غير أن الدولة الروسية هي المسؤولة عن محاولة قتل السيد سكريبال وابنته وعن تعريض حياة المواطنين البريطانيين الآخرين في سالزبوري للخطر.

والجدير بالذكر أن العلاقات الروسية البريطانية توترت بشدة في الآونة الأخيرة بسبب قضية العقيد السابق في الاستخبارات الروسي اسيرغي سكريبال، حيث تم العثور على سكريبال وابنته في 4 آذار/مارس الجاري، في حالة فقدان للوعي في سالزبوري، ووفقا للحكومة البريطانية، تم تسميمهما بمادة شالة للأعصاب.

المصدر: سبوتنيك