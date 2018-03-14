أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، في تعليق لها على تصريح رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بشأن سحب دعوة موجهة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لزيارة بريطانيا، أن لافروف لم يتلق مثل هذه الدعوة.

وكتبت زاخاروفا، على صفحتها الرسمية في فيسبوك “مجرد توضيح بسيط قبل إعطاء الرد الرسمي على تصريح رئيسة الوزراء البريطانية، ماي “سحبت” دعوة للافروف لزيارة بريطانيا، إلا أن لافروف لم يتلقاها”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت في كلمة أمام البرلمان البريطاني، أن بلادها تسحب دعوتها لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بسبب قضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال.

المصدر: سبوتنيك