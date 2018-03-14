أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم، انها “شكلت لجنة تحقيق عالية بهدف الكشف عن ملابسات حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في القطاع”.

واستهدف انفجار أمس موكب الحمد الله في بيت حانون بعد دخوله إلى قطاع غزة ما أوقع 7 جرحى، من دون ان يصب الحمد الله أو أي من أعضاء وفده ومن بينهم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم، في بيان، تلقته “وكالة الصحافة الفرنسية” ان الوزارة “شكلت لجنة تحقيق على اعلى مستوى امني لكشف ملابسات الجريمة، في اطار متابعة التحقيقات في حادث استهداف موكب رئيس الوزراء”.

واكد ان “الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من المشتبه فيهم للوصول الى الفاعلين” من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي تصريحات للصحافيين في غزة قال قائد القوى الامنية ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق ابو نعيم ان “المستفيد الوحيد والاول من الحادث هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يهدف الى إعاقة المصالحة”.

وافاد تقرير امني ان اجهزة الامن “اعتقلت 3 اشخاص على الاقل ويخضعون للتحقيق للاشتباه بعلاقتهم في حادث التفجير”.

المصدر: وكالات