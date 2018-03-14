عسير: مقتل واصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي بعملية نوعية على التباب السود قبالة منفذ علب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2018 - 18:35
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عسير: مقتل واصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي بعملية نوعية على التباب السود قبالة منفذ علب
منذ 2 ساعة
14 March، 2018
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