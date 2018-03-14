بحث وزير العدل سليم جريصاتي مع رئيس النادي العربي -البولوني للثقافة والاقتصاد بشيميك سكشيبيك ورئيس اللجنة البرلمانية للحوار بين الثقافات والاديان بافيل سكوتيستكي مجالات التعاون بين لبنان وبولونيا على الصعد الثقافية والتجارية والاقتصادية والسياحية.

بعد اللقاء، تحدث رئيس الاتحاد اللبناني الدولي لرجال الاعمال المحامي روبير جريصاتي عن هدف الزيارة، فقال: “تباحثنا مع الوزير جريصاتي في مجموعة مواضيع منها الدعوة التي وجهها الوفد البولوني الى فخامة رئيس الجمهورية لحضور مؤتمر يعقد الصيف المقبل في بولونيا بدعوة من البرلمان البولوني وبالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة، كما تداولنا في سبل التعاون من أجل تأسيس لجنة صداقة برلمانية لبنانية-بولونية.

أضاف : “هناك العديد من مشاريع التعاون بين البلدين عبر رجال أعمال بهدف جذب الاستثمارات البولونية الى لبنان والمشاركة في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز من خلال شركات كبرى تعمل على ارساء البنى التحتية لمثل هذه المشاريع اضافة الى امكانية العمل في مشاريع اعادة اعمار سوريا.

وتحدث “عن اجتماعات تمهيدية في القريب العاجل للتحضير من أجل توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين في مجالات عديدة، إضافة الى إعادة إفتتاح خط طيران مباشر بين البلدين ما يعزز فرص الاستثمار الاقتصادي والسياحة الدينية، حيث ان لبنان يستقبل سنويا اعدادا كبيرة من السياح البولونيين الذين يزورون الاماكن والمعالم الدينية فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية