أمنت وحدات من الجيش السوري خروج دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن المؤدي إلى مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة بريف دمشق.

عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال وصلوا ظهر اليوم عبر الممر الامن بعد تأمينهم من قبل وحدات الجيش وتم نقلهم عبر حافلات النقل العامة وسيارات الاسعاف الى مراكز الإقامة المؤقتة الجاهزة لاستقبالهم بعد تزويدها وتجهيزها من قبل الحكومة بمستلزمات الاقامة والرعاية الصحية.

وتمكنت وحدات الجيش أمس من تأمين خروج عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ وبينهم مرضى الذين كانت تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية في الغوطة الشرقية عبر الممر في مخيم الوافدين.

ولا تزال التنظيمات الارهابية تحتجز مئات العائلات في الغوطة الشرقية وتمنعهم من المغادرة عبر الممرين المؤديين الى المليحة ومخيم الوافدين إضافة إلى استهداف أي مدنى يحاول المغادرة حيث أطلقت النار أكثر من مرة على عائلات حاولت الخروج من جسرين باتجاه الممر الإنساني المؤدي إلى المليحة.

المصدر: وكالة سانا