أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي استئناف رحلات الطيران الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان العراق، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال الأعرجي، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، في أربيل “تم إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية”، متابعا “الجميع ملتزم بالدستور لحل كافة المشكلات بين بغداد وأربيل”.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أمرا ديوانيا، صباح أمس الثلاثاء، برفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية في مطاري أربيل والسليمانية خلال 7 أيام.

المصدر: سبوتنيك