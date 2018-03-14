طورت مختبرات «غوغل ارتس اند كالتشر» في باريس تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي موجهة للعامة والاختصاصيين تتيح للمستخدمين على سبيل المثال استعراض أعمال فنية تبعاً للألوان المستخدمة فيها أو تصفح ارشيف الصور عبر خدمة «لايف».

وتسمح «آرت باليت» الجديدة باختيار مجموعة من الألوان بالاستعانة بأنظمة حسابية تبحث عن مواضع الشبه في الألوان في منصة «غوغل آرت اند كالتشر» التي تضم 3 ملايين عمل فني ووثيقة. ويمكن للمستخدم أيضا تشكيل مجموعة من الألوان انطلاقا من صورة لشقته أو الأزياء التي يرتديها.

وكان مختبر البحوث («لو لاب») أطلق تطبيقا يسمح للمستخدم بإيجاد «شبيه له « في أي من لوحات كبار الرسامين بالاستناد إلى صورة ذاتية (سيلفي). هذا التطبيق المتاح في بعض البلدان، استخدم من جانب 30 مليون شخص في بضعة أيام حسب «غوغل». وثمة تطبيق آخر مختلف جداً هو الذي تم تطويره لمحفوظات مجلة «لايف» ويضم أربعة ملايين صورة أكثريتها لم تنشر. ويمكن للمستخدم اختيار إحداها ليقوم التطبيق بعدها بتقسيم الصورة إلى عناصر عدة بفضل منظومات «لاب» الحسابية.

وقد طور «لاب» أيضا لمصلحة متحف الفن المعاصر في نيويورك تطبيقا احترافيا للتعرف على الأعمال المصورة بالأبيض والأسود في التوثيقات المتعلقة بالمعارض القديمة في المتحف. ويمكن للنظام «قراءة» 30 الف صورة مخزنة والتعرف إلى الأعمال بالاستناد إلى محفوظات مجموعات المتحف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية