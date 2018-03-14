لافروف: موسكو حذرت واشنطن بشدة من تصرفات غير مسؤولة في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2018 - 12:41
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لافروف: موسكو حذرت واشنطن بشدة من تصرفات غير مسؤولة في سوريا
منذ 14 mins
14 March، 2018
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