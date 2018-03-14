تعد الكلى واحدة من أهم الأعضاء البشرية داخل جسم الإنسان لأنها تنقيه من السموم.

وقد تتراكم السموم بداخل الكلى نفسها لتجعلها بحاجة إلى تنظيف كامل يحمي صاحبها من أمراض تهدد حياته. فيما يلي 4 أشياء تنظف الكلى وتحميك من الفشل الكلوي.

أورد موقع “أويرنس ريميدي” الأمريكي طريقة رائعة لتنظيف الكلى بصورة كاملة وتطهيرها من السموم، خلال 5 أيام، لتصبح أكثر قدرة على تنقية الجسم من السموم وتحميها من التعرض لاحتمالات الإصابة بـ”الفشل الكلوي” على المدى البعيد.

وتعتمد الطريقة على توافر 4 أشياء يستخدمها الفقراء والأغنياء على السواء، ولا تشكل أية أعباء مادية إضافية على أصحابها، وهي البصل والليمون والبقدونس، إضافة إلى الماء.

في البداية، تقوم بتسخين لتري ماء حتى درجة الغليان، ثم تقشير بصلتين إلى شرائح صغيرة ووضعها داخل الإناء، ثم وضع 3 أقرع من البقدونس، قبل أن يتم عصر ثمرتي ليمون عليها.

ثم يترك المزيج لمدة ساعتين، حتى يصبح جاهزا لعملية التصفية، لتنقيته من الشوائب.

يتم تناول هذا الشراب على وجبات منفصلة يتراوح عددها بين 5 إلى 6 مرات يوميا.

ولفت الموقع إلى أنه يجب تكرار هذا الأمر لمدة 3 أيام خلال الأسبوع، لتمتلك كلى نظيفة، مضيفا: “لكن إذا كانت درجة السموم داخل الكلى كبيرة، ربما تحتاج إلى فعل ذلك لأسبوعين متتاليين لتنظيفها بصورة كاملة”.

المصدر: سبوتنيك