استمعت النيابة الاربعاء للرئيس الكوري الجنوبي الاسبق لي ميونغ باك بشأن اتهامات بالفساد.

وكانت النيابة قررت في السادس من آذار/مارس استدعاء الرئيس المحافظ السابق البالغ من العمر 76 عاما والذي يشتبه بانه تلقى رشى بملايين الدولارات.

ولي هو آخر اربعة رؤساء كوريين جنوبيين ما زالوا على قيد الحياة تتم ملاحقتهم او ادانتهم من قبل القضاء.

وقال لي عند وصوله الى مقر النيابة في سيول “اشعر بالحزن”، واضاف “آسف لانني اثرت قلق الشعب”.

وكان لي رئيسا لكوريا الجنوبية من 2008 الى 2013، وقد صرح سابقا انه يعتبر هذه القضية “انتقاما سياسيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية