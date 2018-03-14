دمشق وريفها:

ـ قُتل عدد من مسؤولي “فيلق الرحمن” باستهداف الطيران الحربي السوري، غرفة أركان “الفيلق” والمسماة بالـ “1000” في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق، الأمر الذي أدى الى تدميرها ومقتل جميع من كان بداخلها، وعرف من القتلى أحد أبرز المسؤولين العسكريين في “الفيلق”، المدعو “ابو محمد سيف”، ونائب مسؤول اللواء 120 المدعو “ابو محمد جوبر”.

ـ أصيب مدنيان أحدهما طفلة، إثر سقوط عدّة قذائف صاروخية على مدينة جرمانا بريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلّحة.

حلب وريفها:

ـ قُتل 25 عنصراً من الجيش التركي، و46 مسلّحاً من فصائل “الجيش الحر” المدعومة منه، وأصيب آخرون، خلال الاشتباكات مع “الوحدات الكردية”، على محاور بلدات جنديرس، الشيخ حديد، راجو وبلبل في محيط عفرين، بريف حلب الشمالي الغربي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حماه وريفها:

ـ أطلقت فصائل “جبهة تحرير سوريا، جيش العزة وجيش الأحرار”، عملية عسكرية ضد مواقع الجيش السوري في ريف حماه الشمالي الغربي، تحت مسمى “الغضب للغوطة”.