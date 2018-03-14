أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، ان واشنطن حتى الآن لا تستطيع ادراك عدم وجود حل عسكري في أفغانستان ، ولن يكون من الممكن هزيمة طالبان بالقوة.

وقال كابولوف لسبوتنيك: “إذا حكمنا من خلال التصريحات المتناقضة لممثلي القيادة السياسية والعسكرية الأميركية ، فإنهم لم يشكلوا بعد خطًا سياسيًا مستقرًا فيما يتعلق بأفغانستان”.

وتابع “نحن والبلدان المجاورة لأفغانستان لدينا أسئلة حول الفترة والمعايير والأهداف الحقيقية لتواجد الجيش الأمريكي في افغانستان. إن انعدام الشفافية والنظر في مصالح الدول المجاورة يؤدي إلى استياء كبير ويؤدي إلى فقدان الثقة في تصرفات هذا البلد في المنطقة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك